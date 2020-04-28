KAZANCI YOKUŞU'NDA SOSYAL MESAFELİ 1 MAYIS ANMASI - Son Dakika

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL 1 Mayıs 1977'de Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler sosyal mesafe kurallarına uyularak anıldı.

1 Mayıs 1977 yılında Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler, bir grup tarafından sosyal mesafeye uyularak anıldı. Polis, sosyal mesafe kuralları nedeniyle grubu yarısını bariyerlerin içine alırken yarısını bariyerlerin dışında bıraktı. Yapılan basın açıklamasının ardından anma sona erdi. Anmanın ardından Kazancı Yokuşu'ndaki anıta çelenk ve karanfil bırakıldı.