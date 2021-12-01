KAZANCILAR ÇARŞISI ÇOK DAHA TURİSTİK VE İLGİ ÇEKEN BİR MEKÂN HALİNE GELECEK - Son Dakika
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KAZANCILAR ÇARŞISI ÇOK DAHA TURİSTİK VE İLGİ ÇEKEN BİR MEKÂN HALİNE GELECEK

01.12.2021 20:08
KAZANCILAR ÇARŞISI ÇOK DAHA TURİSTİK VE İLGİ ÇEKEN BİR MEKÂN HALİNE GELECEK

Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmalarına büyük hızla devam eden Melikgazi Belediyesi, çalışmalarda son aşamaya geldi.

Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmalarına büyük hızla devam eden Melikgazi Belediyesi, çalışmalarda son aşamaya geldi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Kazancılar Çarşısı'nın yeni yüzü ile Kayseri yakışır bir hale geleceğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kazancılar Çarşısı'nda geçen sene başlatmış olduğumuz çalışmalar ihaleyi yaptıktan sonra uygulama aşamasına geçti. Şu anda Kazancılar Çarşısı'nı yenilemek üzere son aşamaya geldik. Özellikle çatı ve tavan kısmının ilk etabı bitti ikinci etaptayız. İnşallah yakın zamanda burayı tamamladığımızda Kayseri'ye yakışır bir yer olacak. Burası hem esnaf arkadaşlarımızın hem de dışarıdan gelen vatandaşlarımızın ilgisini çekecek güzel bir ortam olacak. Ben ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geceleri sabaha kadar çalışıyorlar esnafa zarar vermemek için. Gündüzleri de kısmen çalışmaya devam ediyoruz. Buradaki esnafımız mağdur olmadan son aşamaya geldik. Süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek sene gurbetçilerimizin gelmesine burası hazır olacak güzel bir çalışma oldu. Çarşının içerisini de yavaş yavaş değiştirmeye başlıyoruz. Şehrimizin merkezini misafir odamızı olarak görüyoruz. Tarihi Kayseri şehir kütüphanesinin yanındaki 5 katlı binayı yıkarak tarihi alanı ortaya çıkardık. Gön Han'da da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Şehir merkezinde güzel dokunuşlarımız var. Bu kapsamda da kazancılar Çarşısı güzel bir görünüme kavuşuyor. Baştan beri Adnan İncetoprak bizlere destek oldu yine ilgisi devam ettiriyor. Tüm ekip arkadaşları ile birlikte burasının iyi konuma gelmesi için kendileri de gayret gösteriyor. Çarşımız Kayseri yakışır bir hale geliyor, hayırlı olsun. " dedi.

MHP İl Başkanı ve Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ise, "Melikgazi Belediye Başkanımıza ve bütün ekip arkadaşlarına çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çarşıdaki restorasyon çalışmaları ile burası temiz ve güzel bir mekan haline dönüştürülecek. Çarşıda çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. " diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KAZANCILAR ÇARŞISI ÇOK DAHA TURİSTİK VE İLGİ ÇEKEN BİR MEKÂN HALİNE GELECEK - Son Dakika

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