Kazancılar Çarşısı yeni ve modern görünüme kavuşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazancılar Çarşısı yeni ve modern görünüme kavuşacak - Son Dakika

Kazancılar Çarşısı yeni ve modern görünüme kavuşacak

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kazancılar Çarşı'na yapılacak olan çalışmaların projelerini Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetimi ile paylaşarak fikir alışverişinde bulundular.

Kazancılar Çarşısı yeni ve modern görünüme kavuşacak, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kazancılar Çarşı'na yapılacak olan çalışmaların projelerini Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetimi ile paylaşarak fikir alışverişinde bulundular.


Kazancılar Çarşı'sının Kayseri için önemli bir değer olduğunu ve çarşıyı güzelleştireceklerini vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şehir merkezi bizim için misafir odası. Çarşıdaki sarraf ve esnaf arkadaşların rahat etmesi ve buradan alışveriş yapan vatandaşlarımızın da Kayseri'ye yakışır bir ortamda alışveriş yapması önemli. Kazancılar Çarşı'mızı yeni ve modern bir görünüme kavuşturmak için projeler hazırladık. Bu nedenle Kazancılar Çarşı'mıza işbirliği içinde nezih bir çalışma yapacağız. Çarşımız için ilkbahar ayında çalışmalara başlayıp çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Tarihi Kapalı Çarşı ve Kayseri Kalesi'ne açılan kapıları ile önemli bir ticaret merkezi konumundaki Kazancılar Çarşısı, yıllardır süregelen ticari yapısı ile şehrin can damarı konumunda. Buranın bölgesindeki tarihi dokuya yakışır bir şekilde yeniden planlanmasını yaparak, bölgesi ile bütünleşmesini sağlayacağız. Temiz, nezih güzel bir ortam hazırlayacağız" dedi.


Kazancılar Çarşısı için her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ise, "Başkanımız ve ekibi Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşıyı daha güzel hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Sağ olsun Kayserimize yakışır bir projeyi el birliği ile yapacağız. Emek ve destekleri için kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Reza Zarrab, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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