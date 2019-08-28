Kazandığı parayı Türkiye'ye yatırıyor
24 dakika önce
Azerbaycan'da başladığı müzik kariyeriyle dünya çapında tanınan ve son günlerde yönünü Türkiye'ye çeviren Cinare Melikzade, kazandığı parayı da Türkiye'ye yatırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:32 Kaynak: Bültenler
'İhtiyacı var' şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve Haluk Levent'in desteğiyle Türk müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan genç şarkıcı, 40 konserlik anlaşma yaptıktan sonra Bodrum'dan ev almaya karar verdi.
Çıktığı bir haftalık tatilinde Bodrum'a hayran kalan şarkıcı, 1 milyon lirayı gözden çıkardı. Birçok emlakçıyla görüşen ve evleri inceleyen Melikzade, tatilini de bu yüzden uzatmak zorunda kaldı.
Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı MTV Müzik Ödüllerinde sahneye çıkan French Montana, Alison Brie'nin dekoltesinden gözünü alamadı Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim BELTUR'da 175 kişi işten çıkarıldı