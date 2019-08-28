Son Dakika Haberleri: Kazandığı parayı Türkiye'ye yatırıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kazandığı parayı Türkiye'ye yatırıyor

24 dakika önce

Azerbaycan'da başladığı müzik kariyeriyle dünya çapında tanınan ve son günlerde yönünü Türkiye'ye çeviren Cinare Melikzade, kazandığı parayı da Türkiye'ye yatırıyor.

Kazandığı parayı Türkiye'ye yatırıyor, System.String[]

'İhtiyacı var' şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve Haluk Levent'in desteğiyle Türk müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan genç şarkıcı, 40 konserlik anlaşma yaptıktan sonra Bodrum'dan ev almaya karar verdi.

Çıktığı bir haftalık tatilinde Bodrum'a hayran kalan şarkıcı, 1 milyon lirayı gözden çıkardı. Birçok emlakçıyla görüşen ve evleri inceleyen Melikzade, tatilini de bu yüzden uzatmak zorunda kaldı.

Haluk Levent, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:32 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı
MTV Müzik Ödüllerinde sahneye çıkan French Montana, Alison Brie'nin dekoltesinden gözünü alamadı Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim BELTUR'da 175 kişi işten çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 08:57:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazandığı parayı Türkiye'ye yatırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]