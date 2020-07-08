Kazandığı parayı yıkamadan kullanmıyor - Son Dakika

Kazandığı parayı yıkamadan kullanmıyor

Kazandığı parayı yıkamadan kullanmıyor Kadın esnaf 10 yıldır aldığı önlemle dikkat çekti Manisalı kadın esnaf kazandığı paraları 10 yıldır çamaşır suyuyla yıkıyor Manisalı esnaftan virüs ve hastalıklara karşı çamaşır suyuyla önlem Aldıkları önlem ile 10 yıldır eşiyle birlikte...

Kazandığı parayı yıkamadan kullanmıyor

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Kadın esnaf 10 yıldır aldığı önlemle dikkat çekti

Manisalı kadın esnaf kazandığı paraları 10 yıldır çamaşır suyuyla yıkıyor

Manisalı esnaftan virüs ve hastalıklara karşı çamaşır suyuyla önlem

Aldıkları önlem ile 10 yıldır eşiyle birlikte hastaneye gitmediklerini dile getiren Nafiye Anka:

"10 senedir çay ocağı işletiyorum. 10 senedir de bu parayı yıkıyorum. Parayla temas etmediğimiz için bize bulaşan bir virüs ya da mikrop yok."

MANİSA - Manisa'da çay ocağı işletmeciliği yapan kadın esnaf, 10 yıldır kazandığı tüm kağıt ve demir paraları virüs ve hastalıklara karşı çamaşır suyuna batırarak dezenfekte ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 10 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Nafiye Anka, virüs ve hastalıklara karşı bir çözüm buldu. Gün içerisinde elden ele dolaşan paralardan virüs ve hastalıkların yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Anka, iş yerine gelen müşterilerinden aldığı paraları, içerisinde çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı olan su dolu kovada dezenfekte ediyor. Yıkanmamış hiçbir paraya temas etmeyen işletmeci kadın, hem kendisinin hem de müşterilerinin sağlığını koruyor.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı da tedbirler aldığını dile getiren Nafiye Anka, pandemi süreci sonrası markaları da aynı şekilde dezenfekte ettiğini söyledi. Paraları çitilemediğinden dolayı banknotların asla zarar görmediğini kaydeden Anka, "Paraları 10 senedir yıkıyorum fakat korona virüs pandemi sürecinden sonra daha da özen göstererek markaları dahi yıkamaya başladım. Bu paraları yıkamaya başladıktan sonra eşim dahil hastalanıp hastaneye gittiğimi hatırlamıyorum. Grip dahi olmadım. Paraları çitilemeden bir kovanın içerisine su, çamaşır suyu ve birazda bulaşık deterjanı atıyorum. Gelen tüm para, bozuk para ve markaları bir saat su da bekletiyorum. Çok beklettiğimiz zaman demir paralar oksitlenme yapıyor. Buna dikkat ediyorum. Bilmeyen müşterilerim şaşırıyor ama genellikle memnun olanlar ve sevinenler var. Verdiğim parayı koklayıp çok güzel kokuyor diyenler var. Markete giden müşterilerim oradan bozuk para almak istemiyoruz diyerek, buraya paralarını bozdurmaya geliyorlar. Dediğimiz gibi 10 yıldır hiç grip olmadım. 10 senedir çay ocağı işletiyorum. 10 senedir de bu parayı yıkıyorum. Parayla temas etmediğimiz için bize bulaşan bir virüs ya da mikrop yok." diye konuştu.

Manisa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kazandığı parayı yıkamadan kullanmıyor - Son Dakika
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