Kazandığı seçim iptal olunca oyunu ikiye katlayıp seçildi - Son Dakika
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Kazandığı seçim iptal olunca oyunu ikiye katlayıp seçildi

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesi Kızılcahavlu köyünde 2019 mart yerel seçimlerinde muhtarlığı kazanan Şakir Pala'nın yapılan itirazlar nedeni ile muhtarlığı düşürüldü.

Kazandığı seçim iptal olunca oyunu ikiye katlayıp seçildi, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesi Kızılcahavlu köyünde 2019 mart yerel seçimlerinde muhtarlığı kazanan Şakir Pala'nın yapılan itirazlar nedeni ile muhtarlığı düşürüldü. Pala, yeniden seçime girerek oyunu ikiye katladı.


31 Mart yerel seçimlerinde 170 oy ile Kızılcahavlu köyünde muhtarlık seçimlerini kazanan Şakir Pala, seçimlerin ardından mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Aradan geçen 6 ayın sonunda muhtarlık seçimlerine itiraz edilmişti. Yapılan itirazda Şakir Pala'nın seçimlerden önce '6 ay ikamet etme' engeline takıldığı öne sürülmüş, Pala itirazın ardından görevi bırakmıştı. Pala'nın yerine yerine geçici olarak listesindeki birinci aza olan Mehmet Utgan getirilmişti. Kızılcahavlu köyünde seçim geçtiğimiz gün yenilendi. Seçimde muhtarlık için iki aday yarıştı. Şakir Pala ve Mehmet Şenyüz'ün aday olduğu seçimde Mehmet Şenyüz 110 oy alırken, Şakir Pala 300 oy alarak tekrar muhtar seçildi. 31 Mart seçimlerinde aldığı oyu yenilenen seçimle ikiye katlayan muhtar Şakir Pala, "Mahallemizde huzur içinde bir seçim geçirildi. Hak ve adalet yerini buldu. Mahalle halkım son sözü sandıkta söyledi. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

İzmir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:49 Kaynak: İHA
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