Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu beğenilen genç kız duygularını anlattı - Son Dakika

Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu beğenilen genç kız duygularını anlattı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sonucunda Akdeniz Üniversitesini kazandığını babasıyla birlikte öğrendiği anları, sosyal medya hesabından paylaşan ve videosu büyük ilgi gören Berna Toska, o an yaşadığı duygularını anlattı.

Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu beğenilen genç kız duygularını anlattı, System.String[]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sonucunda Akdeniz Üniversitesini kazandığını babasıyla birlikte öğrendiği anları, sosyal medya hesabından paylaşan ve videosu büyük ilgi gören Berna Toska, o an yaşadığı duygularını anlattı.

Sakarya'da yaşayan Tes-İş Anadolu Lisesi mezunu 18 yaşındaki Berna Toska, YKS'nin ardından tercih sonuçlarına babası Adem Toska ile birlikte baktı.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yerleştiği sonucunu öğrenirken yaşadıkları mutluluğu videoya çeken üniversite adayı, büyük mutluluk yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Videonun büyük ilgi görmesi dolayısıyla çifte mutluluk yaşayan genç kız ve babası, sevinçlerini AA muhabiriyle paylaştı.

"Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum"

Berna Toska, sonuçları öğrenirken evde tek başına olduğunu, sevincini paylaşabilecek kimse bulunmadığı için video çekmeye karar verdiğini söyledi.

Daha sonra babasının sonuçları beraber öğrenmek için eve geldiğini belirten Toska, şöyle devam etti:

"Zaten çok heyecanlıydık, site açılmıyordu. Oturduk, babama giremediğimi, hata verdiğini söylüyordum. Tam bunun üzerine 'Enter'e bas' muhabbeti oldu. O an, yine sayfanın açılmayacağını düşündük açıkçası, hiç beklemiyorduk. O yüzden birden fotoğrafım karşımıza çıkınca bayağı şaşırdık. Şaşkınlıktan çığlık attık. Açıkçası nereyi kazandığımızdan da haberimiz yoktu, sadece beklemediğimiz bir an olmuştu bizim için. Sakinleştikten sonra detaylı inceledik."

Toska, üniversiteyi kazandığını öğrenince şaşırdığını dile getirerek, "Aklımızda Antalya yoktu. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Üniversiteyi kazanmayı çok istiyordum." dedi.

Videoyu sosyal medyaya yükledikten sonra güzel geri dönüşler, destek mesajları aldığını aktaran Toska, "Herkes çok duygulanmış, baba-kız ilişkilerini görmek onları çok mutlu etmiş. Gerçekten güzel şeylerin, paylaşıldıkça güzelliğinin ve sevincinin artığının farkına vardım. Beni aşırı mutlu etti birçok insanla bu güzel olayı paylaşmak, beni heyecanlandırdı da gelen tepkiler." ifadelerini kullandı.

Toska, hem iş hayatında hem de sosyal alanda kendini geliştirmek istediğini belirterek, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Aslında düşünmediğim bir şeydi bu. Gerçi hala milyonlarca insanla bunu paylaştığıma ve insanları sevindirdiğime inanamıyorum. Çok şaşkınlık verici ama mutlu edici bir şey." diye konuştu.

"Baba olarak çok hoş ve güzel bir duyguydu"

Baba Adem Toska da eşinin kendisine "Berna yanında sevincini paylaşacağı kimse olmadığı için üzgün." demesi üzerine eve gittiğini söyledi.

İlk başta sayfaya giremediklerini anlatan Toska, şunları kaydetti:

"Daha sonra tekrar denedik. Kimlik bilgisini ve şifresini girdi, 'Baba basıyorum.' dedi, 'Bas kızım.' dedim. Alt kısmı hiç görmedim sadece kızımın resmini gördüğüm anda refleks ve heyecanın etkisiyle videoya yansıyanlar oldu. Anlatılacak bir şey değil, insan bir tuhaf oluyor. Hiç beklemiyorduk aslında sayfanın açılacağını, bir anda sayfanın açılıp fotoğrafı orada görmek, bir baba olarak çok hoş ve güzel bir duyguydu."

Toska, videoya gelen tepkilerin çok güzel olduğunu, arkadaşlarının kendisini arayarak tebrik ettiğini dile getirerek, "İnsanlara bir mutluluk verebilmek, onların duygularını iyi bir şekilde etkileyebilmek gerçekten çok güzel bir şey." dedi.

Kızının Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanmasından dolayı mutluluk duyduklarını, duygularını dillendirmenin zor olduğunu belirten Toska, her zaman kızlarına destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu beğenilen genç kız duygularını anlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya uyarıyla yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi 16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
14:47
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi         
14:33
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı         
12:12
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi         
10:33
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı         
10:30
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı         
08:28
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi         
07:48
Yunanistan, Türkiye'nin Yunanistan, Türkiye'nin "Savaş nedeni" dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız         
23:35
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum         
23:16
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti         
22:38
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü         
20:58
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli         
18:51
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı         
17:23
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı         
16:57
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı         
16:33
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 19:18:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazandığı üniversiteyi öğrendiği videosu beğenilen genç kız duygularını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei