Kazandıran alışveriş Forum Kayseri'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazandıran alışveriş Forum Kayseri'de - Son Dakika

Kazandıran alışveriş Forum Kayseri'de

6 saat önce

Forum Kayseri'nin kazandıran kampanyaları devam ediyor.

Kazandıran alışveriş Forum Kayseri'de, System.String[]

Forum Kayseri'nin kazandıran kampanyaları devam ediyor. 9-15 Mart 2020 tarihleri arasında Forum Kayseri mağazalarından alışveriş yapanları sürpriz hediyeler bekliyor.


Yıl boyunca düzenlediği kaliteli ve keyifli etkinliklerin yanı sıra cazip fırsatlar da sunan Forum Kayseri, 'Kazı - Kazan' kampanyasıyla alışverişleri kazanca çevirmeye devam ediyor. 9-15 Mart 2020 tarihleri arasında Forum Kayseri'den aynı gün içinde toplam 350 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, bir Kazı - Kazan kartına sahip olacak. Kampanya boyunca Kazı - Kazan kartlarıyla anında sürpriz hediyeler dağıtacak olan Forum Kayseri, ziyaretçilerinin alışveriş keyfine heyecan katacak.


Alışveriş yaptıkça kazandıran özel kampanyaya katılmak isteyenler, Forum Kayseri'ye davetli. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:18 Kaynak: İHA
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