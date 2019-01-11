"Kazandıran Buluşmalar" İş Dünyasını Bir Araya Getirdi

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen TBN etkinliği bu kez TÜGİAD Üyeleri Serkan Neziroğlu ve Nezir Serhat Neziroğlu'nun ev sahipliğinde Neziroğlu Plaza'da düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından üye ve iş adamlarının büyük ilgi gösterdiği, Ticari İlişkiler Komisyonu işbirliği ile üyeler arası ticari ve profesyonel iş akışının gelişmesinin sağlanması ve kartvizit alışverişi yapılması amaçlı düzenlenen etkinliğe; TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, Ankara Milletvekili Barış Aydın, ATO Eski Başkanı ve 24. Dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün ile üyeler katıldı. Açılış konuşmasını Ticari İlişkiler Komisyon Başkanı Ceyhan Bağcı'nın yaptığı gecede TBN'in öneminden bahsedildi. Gelenekselleşen bu etkinliklerle her geçen gün üyeler arası iş ağının genişlediğini Bağcı "Bu etkinliğimizin amacı derneğimize varlık sebebi olan iş insanlarını bir araya getirmek ve iş bağlantılarını sağlamaktır. Sadece tanıdıklarınızla değil tanımadığınız insanlarla iletişime geçin ki yeni iş imkânları doğsun. Bu yen ticaretler ülkemize ve ekonomimize destek versin" dedi. TBN'e ev sahipliği yaptıklarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Serkan Neziroğlu ve Nezir Serhat Neziroğlu firmalarının faaliyet alanlarından bahsederek "1970 yılından bu zamana kadar Ankara'da otomotiv sektöründe faaliyetteyiz. Şu an OtoKoç'dan sonra 2. Otomobil firmasıyız. 3 nesildir ticaretin içindeyiz. Bu anlamlı gecede ticari ilişkilerinizin gelişmesini temenni ediyoruz" dedi.

"KART ALIŞVERİŞİ TACİRİN SELAMIDIR"

TÜGİAD Ankara ailesi olarak 'TÜGİAD Business Network-Kazandıran Buluşmalar'' da güzel dostluklara vesile olduklarını kaydeden Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım "Bildiğiniz gibi geleneksel hale gelen TBN etkinliklerimiz TÜGİAD'ın varlık amacını ve oluş sebebini en sade en başarılı şekilde ortaya koyan etkinliklerimizdendir. TBN'ler üyelerimiz arasında birbirlerini tanıma fırsatı veren kart alışverişinin önemini vurgulayan organizasyonlarımızdan. Yeni üyeler için bu durum çok kıymetli. TBN genel mantığı kart alışverişidir. Kart alışverişi tacirin selamıdır. Burada önemli olan bu kısa alışverişin çok daha büyük alışverişlere açacağı kapıdır. Bu kısa diyaloglarla çok güzel dostluklar kurulduğu bir gerçek" diye konuştu.

"BİRÇOK ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu 11 yıldır TÜGİAD'lı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Genel Kurul sonrası bu kutsal bayrak bizlere geçti. TBN etkinliğinde siz Ankaralı arkadaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bu dönem biraz farklı olacak.Ekonomik olarak zor bir sürece girdik. Bu süreçlerde de önemli konu STK'ların daha önemli hale gelmesi. Bunların başında TÜGİAD geliyor. TÜGİAD'a TBN etkinliği gibi birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde özellikle sektörel anlamda birçok faaliyette bulunacağız. Bu faaliyetlerde bizimle olmak isteyen arkadaşlardan katılım bekliyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"KADIN ÜYE SAYISINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

20 yıldır TÜGİAD'lı olduğuna vurgu yapan Ankara Milletvekili Barış Aydın ise "Efsane Başkan Sefa Çol'dan görevi aldıktan sonra, 2 dönem TÜGİAD Ankara başkanlığı yaptım. TÜGİAD'ın çok büyük faydalarına arkadaşlıklarına bu 20 yıl içerisinde şahit oldum. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Almanak 'a lütfen bütün eski üye arkadaşlarımızı kazandırın. O dostluklar içerisinde çok güzel ticaretler oluştu. Birbirimizi tanır ve beraber olursak bu toplantı gerçek amacına ulaşmış olur. İş dünyasında mutlaka beraber olun. Ankara Milletvekili olarak TÜGİAD'lı bir kardeşiniz var. Her zaman sizlere kapımız sonsuz açık. Ali Yücelen Başkan'a da TÜGİAD'a yapmış olduğu çalışmalardan teşekkür ediyorum. İnşallah Anıl Başkan da bu bayrağı iyi yerlere getirecektir. TÜGİAD güçlenerek özellikle kadın üye sayısını arttırarak başarı dolu işlere imza atmasını diliyorum" dedi.

ATO Eski Başkanı ve 24. Dönem Ankara Milletvekili Sinan Aygün ATO Başkanı olduğu 1997 yılından beri TÜGİAD'ı yakından takip ettiğini anlatarak şunları söyledi: "TÜGİAD'ı çok iyi biliyorum. TÜGİAD'ın seçimlerinin ne kadar heyecanlı geçtiğini biliyorum. TÜGİAD Ankara'nın önemli STK'larından. Bir ülkede ne kadar STK varsa o ülkede o kadar demokrasi vardır. Ankara'da sivil toplum meclisi yapmıştık343 STK'yı Ankara'da bir çatı altında toplamıştık. Sanırım bu konuda Sayın Veli Sarıtoprak devam ediyor. Çok güzel projelere imza atmıştık. Bu toplantılar birlik beraberlik açısından önem taşıyor."