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'Kazandıran' kampanya

37 dakika önce

400 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçiler; içinde 40 TL yüklü Param Classic Kart sahibi oluyor.

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400 TL'lik alışveriş yapan ziyaretçiler; içinde 40 TL yüklü Param Classic Kart sahibi oluyor.


Seçkin marka karmasıyla ziyaretçilerine bol seçenekli alışveriş imkanı sunan Samsun Piazza, yine harcadıkça kazandırıyor. Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde, aynı gün içinde 400 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere; içinde 40 TL yüklü Param Classic Kart hediye edilen kampanya başladı.


Dünyanın modasını, lezzetlerini ve eğlencesini ziyaretçilerine sunan Samsun Piazza'nın yeni kampanyası alışverişi daha cazip hale getiriyor.


Yüklü Param Kart Classic ile müşterilerinin bütçelerini koruyan Piazza'nın kampanyasından yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, aynı gün içinde yaptıkları 400 TL ve üzeri alışverişi belgeleyen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurmaları yeterli oluyor. Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club başvuru formunu dolduran ziyaretçilere içinde 40 TL yüklü kartları anında teslim ediliyor.


Kampanya kapsamında, Param Kart Classic kartlarda yüklü para sadece Piazza AVM'den yapılan alışverişlerde kullanılabilecek. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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