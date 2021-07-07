Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
07.07.2021 17:18
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin bisiklete çarpmasının ardından Abidin Eriş isimli vatandaş yaralandı. Bu esnada yoldan geçen vatandaşların süngerle güneşten koruduğu Eriş, kaldırıldığı hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde 30 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı kavşağında Yasin Öner yönetimindeki 34 BIU 643 plakalı otomobilin bisiklete çarpması sonucunda 75 yaşındaki Abidin Eriş yaralandı.
8 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ
Çevredeki vatandaşlar yaralıyı sünger yatak ile gölgelik yaparak güneşten korudu. Ağır yaralanan Abidin Eriş kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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