Kazanın ardından fenalaşan diyaliz hastası öldü

AKSARAY'da diyaliz hastalarını hastaneye taşıyan minibüs, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından fenalaşan hastalardan Zekeriya Kızıloğlan (67), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1678 Sokak'ta meydana geldi. Diyaliz hastası 4 kişiyi hastaneye götüren Gürsel Ateş (58) yönetimindeki 68 AAK 289 minibüs, kavşakta Selim Çelen (22) yönetimindeki 68 AAS 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hastalardan Zekeriya Kızıloğlan fenalaştı. Kızıloğlan, çağrılan ambulansla götürüldüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kızıloğlu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.