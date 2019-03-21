Kazanın Ardından Kaçmaya Çalışan 4 Genç, Kovalamacayla Yakalandı
19 dakika önce
ADANA'da refüje çarparak kaza yapan otomobili terk edip, kaçmaya çalışan 4 kişi, kovalamacayla yakalandı.
ADANA'da refüje çarparak kaza yapan otomobili terk edip, kaçmaya çalışan 4 kişi, kovalamacayla yakalandı. Merkez Sarıçam
ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda gece yarısı sıralarında 34 BTU 722 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 4 genç, bölgeden uzaklaşmak istedi. Mahalle bekçileri, gençleri fark edip peşlerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bekçilerin de yardımıyla kısa süreli kovalamacayla yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. - Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:31 Kaynak: DHA
Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu
Şahin Başlı Bastonun Bıçak Olduğunu Anlayan Polis Şaşkına Döndü
Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı
İlluminati Tarikatı Emlak Kralına Kancayı Taktı!