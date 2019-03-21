Son Dakika Haberleri: Kazanın Ardından Kaçmaya Çalışan 4 Genç, Kovalamacayla Yakalandı

Kazanın Ardından Kaçmaya Çalışan 4 Genç, Kovalamacayla Yakalandı

19 dakika önce

ADANA'da refüje çarparak kaza yapan otomobili terk edip, kaçmaya çalışan 4 kişi, kovalamacayla yakalandı.

Kazanın Ardından Kaçmaya Çalışan 4 Genç, Kovalamacayla Yakalandı, System.String[]
ADANA'da refüje çarparak kaza yapan otomobili terk edip, kaçmaya çalışan 4 kişi, kovalamacayla yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda gece yarısı sıralarında 34 BTU 722 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 4 genç, bölgeden uzaklaşmak istedi. Mahalle bekçileri, gençleri fark edip peşlerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bekçilerin de yardımıyla kısa süreli kovalamacayla yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:31 Kaynak: DHA

Merkez, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu Şahin Başlı Bastonun Bıçak Olduğunu Anlayan Polis Şaşkına Döndü Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı İlluminati Tarikatı Emlak Kralına Kancayı Taktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:50:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazanın Ardından Kaçmaya Çalışan 4 Genç, Kovalamacayla Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]