Son Dakika Haberleri: Kazanın ardından kavga çıktı, baba ve oğlu pompalı tüfekle vurularak yaralandı
Son Dakika Güncel Kazanın ardından kavga çıktı, baba ve oğlu pompalı tüfekle vurularak yaralandı

Kazanın ardından kavga çıktı, baba ve oğlu pompalı tüfekle vurularak yaralandı

16 dakika önce

Kazanın ardından kavga çıktı, baba ve oğlu pompalı tüfekle vurularak yaralandıKAHRAMANMARAŞ'ta, kamyonun hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Kazanın ardından kavga çıktı, baba ve oğlu pompalı tüfekle vurularak yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, kamyonun hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu iki sürücü arasında tartışma çıktı. İki tarafın yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirsiz kişilerce otomobilden kamyon sürücüsü Yaşar P. (52) ile oğlu Fatih P.'ye (25) pompalı tüfekle ateş açıldı. Baba-oğul ayaklarından yaralanırken, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, Kahramanmaraş- Gaziantep yolu Karacasu Kavşağı'nda meydana geldi. Yaşar P. yönetimindeki 46 AAE 057 plakalı kamyon, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 LC 889 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazanın ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Kaza haberini alan iki tarafın yakınlarının olay yerine gelmesi üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında hafif ticari araç sürücüsünün yakınlarının içinde olduğu iddia edilen otomobilden Yaşar P. ve oğlu Fatih P.'ye pompalı tüfekle ateş açıdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, baba ve oğlu saçmaların ayaklarına isabet etmesiyle yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde olay yerine gelen otomobilin kamyonun arkasına durduğu ardından otomobildekilerin Yaşar P. ile oğlu Fatih P. ateş ettiği görüldü.

Kazanın ardından kavga çıktı, baba ve oğlu pompalı tüfekle vurularak yaralandı

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:19 Kaynak: DHA
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