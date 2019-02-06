Son Dakika Haberleri: Kazanın Ardından Yanan İki Araç Hurdaya Döndü, Sürücüler Yaralandı

Kazanın Ardından Yanan İki Araç Hurdaya Döndü, Sürücüler Yaralandı

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı.

Kazanın Ardından Yanan İki Araç Hurdaya Döndü, Sürücüler Yaralandı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Mersin- Adana Otoban Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana yönüne giden Yunus Yaşar yönetimindeki 45 LG 200 plakalı TIR, önünde ilerleyen Mehmet Emin Avcı'nın kullandığı 42 Y 5141 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon yan yatarken, TIR ise bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeni ile her 2 araçta da yangın çıktı. Çevredeki araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevkedildi. Kazada ağır yaralanan 2 sürücü ambulanlarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken, Mersin- Adana otobanında trafik bir süre tek yönden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:09 Kaynak: DHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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