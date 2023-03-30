Kazada ölen 8 yaşındaki çocuğun son anları, kameralara yansıdı

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Saat 09.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda okula gitmek için otobüsten inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Ömer Koç'a başka bir otobüs çarpmıştı.

SON ANLARI KAMERADA

Minik çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs ise olay yerinden uzaklaştı. Ulugazi İlkokulu'nda ikinci sınıf öğrencisi olan Ömer'in kazadan önceki son anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüsten indikten sonra bir süre yürüyen Ömer'in karşıdan karşıya geçmek için koşarak hızlandığı görüldü.

OTOPSİ YAPILACAK

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Minik Ömer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Olay yerinden kareler;