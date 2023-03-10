Canlı yayında kazanın olacağını söyledi, ölümden kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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Canlı yayında kazanın olacağını söyledi, ölümden kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada

10.03.2023 11:49

Canlı yayında kazanın olacağını söyledi, ölümden kıl payı kurtuldu.

Canlı yayında kazanın olacağını söyledi, ölümden kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada

Canlı yayında 7 saniye öncesinde kaza olacağını hissetti, ortalık toz duman oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 2 otomobilin seyir halinde olduğu esnada kaza olacağını hisseden şahıs, sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında kaza anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kazadan 7 saniye önce 'Bugün kesin kaza olacak' diye takipçilerine konuşan şahısın videosu sosyal medyada yüz binlerce izlenme aldı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu civarındaki Nazım Hikmet Caddesinde 26 Şubat tarihinde meydana geldi. Yarış yapıldığı iddiasıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, maddi değeri milyon lira olan 3'ü park halinde olmak üzere toplam 5 araç pert oldu.

Kaza anını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile kaydeden Ferhat Sürme, ortalığın duman olmadan 7 saniye öncesini tahmin etti.

Kaza olmadan seyir halinde olan araçların çekildiği görüntüde Ferhat Sürme, 'Bugün kesin kaza olacak' diye tahminde bulunduktan sadece 7 saniye sonra milyonluk araçlar pert olurken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anının sosyal medyada paylaşıldığı görüntü yüzbinlerce izlenme aldı.

Meydana gelen trafik kazasından bir saat önce olay yerinde arkadaşlarını görüp yanlarına geçtiğini söyleye Sürme, kaza anından önce arkadaşının aracındaki ses sitemini çektiğini söyledi.

Stadyum civarında sürekli kaza meydana geldiğini ve yetkililerin buna çare bulmasını isteyen Sürme, "26 Şubat akşam saat 22.00 sularında stadyumun oradan geçerken arkadaşları gördük. O esnada arkadaşlara selam verelim dedik. Yarım saat kadar arkadaşlar kenarda oturduk. Yarım saat sonra ağabeyim bana, 'biraz daha oturalım' diye seslendi. Ben de o an sosyal medya hesabımdan canlı yayın açtım. Yolda geçen araç sürücüleri arabayı çok süratli kullanıyordu. Bizim arkadaşlar da arabanın ses sitemiyle uğraşıyordu. O esnada ben de onları çekecektim. Yolun aşağısından arabalar süratli bir şekilde gelince kaza olacağını tahmin ettim ve bunu canlı yayında söyledim. Kamerayı süratli geçen arabalara doğru çevirdikten sonra kaza oldu. 3'ü park halinde olmak üzere toplam 5 araç pert oldu. Yol kenarındaki araçlar zaten milyonluk araçlardı. Arabalar orada olmasaydı canımızdan olabilirdik. Ben kolumdan yaralandım. Yaralı olduğumu da evde kolumun sıcak olmasıyla fark ettim. Neredeyse her gün stadyum civarındaki Nazım Hikmet Caddesi'nde arabalarla yarış yapılıyor. Maalesef çoğu kazayla sonuçlanıyor. Yetkililerin bu bölge için bir çare bulmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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