Son Dakika Haberleri: Kazanın şokuyla yoldaki kişiye sarıldı
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Kazanın şokuyla yoldaki kişiye sarıldı

1 saat önce

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdıHaber: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - SARIYER'de kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi.

Kazanın şokuyla yoldaki kişiye sarıldı, System.String[]
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı

Haber: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - SARIYER'de kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi.
Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki kaza, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, alkollü olduğu öne sürülen sürücü karşı yöne geçerek taksi ile kafa kafaya çarpıştı.
Araçlar savrulurken kazanın şokuyla taksiden inen kadın yolcu, yol kenarındaki bankta otururken yardıma koşan kişiye sarıldı. O anlar güvenlik kamerası yansıdı. Kazayı şans eseri araçtakiler hafif sıyrıklarla atlattı.

Görüntü Dökümü;
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-Kaza anının görüntüsü
-Kadının yardıma gelen kişiye sarılması
-Röp.
-Detaylar



İstanbul, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:35 Kaynak: DHA
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