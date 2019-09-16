Son Dakika Haberleri: Kazanın şokuyla yoldaki kişiye sarıldı
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Kazanın şokuyla yoldaki kişiye sarıldı

28 dakika önce

SARIYER'de kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi.

Kazanın şokuyla yoldaki kişiye sarıldı, System.String[]
SARIYER'de  kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi.
Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki kaza, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, alkollü olduğu öne sürülen sürücü karşı yöne geçerek taksi ile kafa kafaya çarpıştı.
Araçlar savrulurken kazanın şokuyla taksiden inen kadın yolcu, yol kenarındaki bankta otururken yardıma koşan kişiye sarıldı. O anlar güvenlik kamerası yansıdı. Kazayı şans eseri araçtakiler hafif sıyrıklarla atlattı.


- İstanbul
Emirgan, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:04 Kaynak: DHA
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