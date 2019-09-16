Kazanın şokuyla yoldaki kişiye sarıldı
28 dakika önce
SARIYER'de kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:04 Kaynak: DHA
SARIYER'de kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi. Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı
Caddesi'ndeki kaza, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, alkollü olduğu öne sürülen sürücü karşı yöne geçerek taksi ile kafa kafaya çarpıştı.
Araçlar savrulurken kazanın şokuyla taksiden inen kadın yolcu, yol kenarındaki bankta otururken yardıma koşan kişiye sarıldı. O anlar güvenlik kamerası yansıdı. Kazayı şans eseri araçtakiler hafif sıyrıklarla atlattı.
- İstanbul
İzmir'de talihsiz adam, 6 yıl önce babasının öldüğü yerde trafik kazası geçirecek hayatını kaybetti Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı! O anlar saniye saniye kaydedildi Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu Emniyet müdürünün talimatı, domuz bağıyla bağlanan kadının hayatını kurtardı