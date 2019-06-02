Kazanın üzerinden 15 ay geçti,Beril Gebeş'in cenazesinden hala haber yok
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İran'da geçtiğimiz yıl meydana gelen iş jeti kazasının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:25 Kaynak: DHA
'da geçtiğimiz yıl meydana gelen iş jeti kazasının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı.
Kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in idaresindeki Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte İran'da 11 Mart 2018 tarihinde düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza sonrası Beril Gebeş dışında, Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.Beril Gebeş'in cenazesine ulaşmak için yapılan aramalar sonuçsuz kalırken kazanın ön raporu da yayınlandı. Nihai rapor da henüz yayınlanmazken, kazanın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı.(Fotoğraflı)
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