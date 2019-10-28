Kazanını şokuyla yanındakileri hatırlamadı... Bariyerleri aşarak şarampole uçan minibüs hurdaya döndü

-Ekipler saatlerce ağaçlık alanda yaralı aradı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerleri aşan minibüs şarampole yuvarlandı ve ters döndü. Kazada yaralanan sürücünün yanında 2 kişi daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler saatlerce ağaçlık ve çalılık alanda yaralı aradılar.

Kaza TEM Otoyolu Düzce ili Gümüşova ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Hakkı Tutak idaresinde ki 01 ABP 828 plakalı ikinci el eşya taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerde 200 metre sürüklenen minibüs şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk yaptığı müdahale sırasında şoför Hakkı Tutak kazanın şokuyla yanında 2 kişi daha bulunduğunu söylemesi ile kazanın yaşandığı alanda ekipler ağaçlık ve çalılık alanda yaralı aramaya başladılar. Ters dönen minibüs çekici yardımı ile kaldırılarak altında da yaralı arandı. Aramalarda kimse rastlanmazken sürücü kendine gelince yalnız olduğunu söylemi üzerine herkes rahat bir nefes aldı. Minibüs çekici yardımı ile şarampolden çıkarılırken, minibüste bulunan oyunca, ayakkabı, halı, giyecek gibi ikinci el eşyalar ise etrafa saçıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.