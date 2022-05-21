Kazanka Nehri kıyısında inşa edilecek caminin temel taşı için tören düzenlendi

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Kazan Zirvesi kapsamında Tataristan başkenti Kazan'da Kazanka Nehri kıyısındaki Kyrlai parkında inşa edilecek 10 bin kişi kapasiteli caminin temel taşı için tören gerçekleştirildi. İdil Bulgar (Volga Bulgarları) Hanlığı'nın 922 yılında İslam'a geçmesinin bin100'ncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında inşa edilecek caminin temel taşı töreni Rusya'daki müftü ve din adamlarının katılımı ile dualarla yapıldı.