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KAZANLARDA HAZIRLANAN YEMEKLER SOKAK HAYVANLARINA DAĞITILDI - Son Dakika

KAZANLARDA HAZIRLANAN YEMEKLER SOKAK HAYVANLARINA DAĞITILDI

27.12.2021 08:49

TÜRKİYE'nin en soğuk illerinden biri olan Erzurum'da, halkın çöpe attığı ekmekleri, kasaplardan toplanan atık etlerle hazırlanan yemekler sokak hayvanlarına dağıtıldı.

TÜRKİYE'nin en soğuk illerinden biri olan Erzurum'da, halkın çöpe attığı ekmekleri, kasaplardan toplanan atık etlerle hazırlanan yemekler sokak hayvanlarına dağıtıldı. Araziye konulan kemik sulu ekmek köpek, kedi ve kuşlar tarafından kısa sürede tüketildi. Bazı vatandaşlar evlerinde beslediği köpekleri de getirip burada karınlarını doyurdu.

Personelle birlikte sokak hayvanları için toplanan ekmek ve kemikleri varillerde pişirerek hazırlayan merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, daha sonra bunları 4x4 arazi araçları ile doğaya taşıdı. Karla kaplı zemine bırakılan ekmeklerin üzerine pişirilen kemik ve suyu döküldü. Bu lezzetli yiyeceğin kokusunu çok uzaklardan alan sokak köpekleri, kedi ve kuşlar kıs sürede tüketti. Yanına gelen köpekleri zaman zaman elleri ile besleyen Başkan Orhan, kış şartlarının oldukça ağır geçtiği kentte, sokak hayvanlarına sahip çıkmak istediklerini belirtti. İlçe halkının bayat ekmek toplama noktalarına ya da çöp konteynerleri yanına poşet içerisinde bıraktıkları ekmekleri her sabah görevli personel tarafından toplandığını belirten Başkan Muhammed Cevdet Orhan daha sonra bu ekmeklerin kasapların verdiği atık et ve kemiklerin pişirilerek yemek haline getirilip doğada yaşayanlar canlara ikram ettiklerini söyledi.

Yağan kar ve ardından yaşanan soğuklarda doğada yaşayan hayvanların ciddi anlamda besin sıkıntısı çektiğini sözlerine ekleyen Başkan Orhan şunları söyledi

İlçemizde faaliyet gösteren kasap esnafına ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Kasaptan aldığımız atık etleri, topladığımız ekmeklerle belediyemize ait fen işlerinde varillerde kaynatıp doğada yaşayan hayvanlarımıza yiyecek yaptık. Mama dediğimiz bu besinleri daha sonra ilçe sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanları için bıraktık. Soğuk günleri böyle atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu anlamda faaliyet gösteren bütün sivil toplum kuruluşları da zaten bu tür çalışmalara önem veriyorlar. Bu hayvanlar yaradanın dilsiz kulları olarak ifade edebileceğimiz ve bizim de bakmakla yükümlü olduğumuz canlılardır. Bu konuda da belediye olarak süreç içerisinde bu çalışmaları devam ettireceğiz. Halkımızdan ricamız bu konudaki duyarlılığını sürdürüp bayat ekmeklerini çöpe değilde bizlere ulaştırması ya da toplama merkezlerine bıraksınlar.

Öte yandan bazı vatandaşlar da besledikleri köpekleri belediyenin doğaya bıraktıkları yerlere götürerek bu lezetli yemeklerden yemesini sağladı.

KAZANLARDA HAZIRLANAN YEMEKLER SOKAK HAYVANLARINA DAĞITILDI
KAZANLARDA HAZIRLANAN YEMEKLER SOKAK HAYVANLARINA DAĞITILDI
KAZANLARDA HAZIRLANAN YEMEKLER SOKAK HAYVANLARINA DAĞITILDI

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Muhammed Cevdet Orhan, Sokak Hayvanları, Hisarcık, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZANLARDA HAZIRLANAN YEMEKLER SOKAK HAYVANLARINA DAĞITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZANLARDA HAZIRLANAN YEMEKLER SOKAK HAYVANLARINA DAĞITILDI - Son Dakika
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