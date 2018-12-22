Son Dakika Haberleri: Kazanmanın Yolu Gönüllere Girmekten Geçiyor"

Kazanmanın Yolu Gönüllere Girmekten Geçiyor"

4 saat önce

MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Sabri Varan için partisince karşılama töreni düzenlendi.

Kazanmanın Yolu Gönüllere Girmekten Geçiyor
MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Sabri Varan için partisince karşılama töreni düzenlendi.

Kent merkezine gelişinde partililerce karşılanan Varan, esnaf ziyaretinin ardından MHP İl Başkanlığı önünde toplanan partililere hitap etti.

Varan, 31 Mart günü seçimi kazanarak bütün Gümüşhane'ye kapılarını açan bir belediye oluşturacaklarını söyledi.

Gümüşhane Belediyesini kentle birlikte yöneteceklerini vurgulayan Varan, "Çok çalışacağız ve başaracağız. Bu başarının baş anahtarı olacak hanım kardeşlerimi ve üniversiteli gençlerimizi de buradan şimdiden tebrik ediyorum. Gümüşhane halkını bana bırakın. Gümüşhaneli benim. Benim onlarda, gönüllerinde yerim var. Benim geçmiş referansım, yaptığım hizmetler, benim tavrım, benim duruşum Gümüşhanelinin oylarını almama yeter. Kazanmak için hep beraber, gece gündüz gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehri Gümüşhanelilerin desteğiyle bir kimliğe kavuşturacaklarını aktaran Varan, "Bize her partiden insan oy verecek. Biz her partiden, bütün siyasi partilerin mensuplarından oy alacağız. Bunun yolu da gönüllere girmek, gönülleri kazanmaktan geçiyor. Çalışmaktan geçiyor." diye konuştu.

Törene, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Musa Küçük ve Akın Üstün'ün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:03 Kaynak: AA

Sabri Varan, Gümüşhane, MHP, Politika
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