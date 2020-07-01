Kazara 17 yaşındaki genci vuran polise 7,5 yıl hapis - Son Dakika

Samsun'da kazara 17 yaşındaki genci vurarak ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklanan komiser yardımcısı yargılandığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 23 Aralık 2019 akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki otomobil sürücüsü Yaşar Alperen Savaş, polis uygulamasından aracıyla kaçtı. Bu sırada polisler kaçan aracın peşine düştü. Polis uygulamasında görevli bir komiser yardımcısı M.B., aracıyla kaçan Yaşar Alperen Savaş'ı yakaladı. Komiser yardımcısının silahı kazara ateş aldı ve Yaşar Alperen Savaş başından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Savaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ocak gecesi hayatını kaybetti. Savaş'ın ehliyeti olmadığı için polis uygulamasından kaçtığı ileri sürüldü.



Açığa alınıp olaydan sonra gözaltına alınan komiser yardımcısı M.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gencin ölümü üzerine yeniden gözaltına M.B. 14 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.B., hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında M.B., 'olayın kazara meydana geldiğini' belirterek, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.



M.B., önce 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak bu cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. M.B.'nin tutuklu halini de göz önünde bulunduran mahkeme tahliyesine karar verdi.



Maktul yakınlarının avukatı Adem Erol, silah kullanmanın akademik eğitimini almış bir kişiye 'bilinçli taksirle adam öldürmekten ceza verilemeyeceğini' savunarak, sanığın 'muhtemel kasıtla' cezalandırılmasını istedi. Erol, Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunacaklarını söyledi. - SAMSUN