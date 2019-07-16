Son Dakika Haberleri: Kazara annesini vurdu, 'tabancayı parkta buldum' dedi (2)
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Kazara annesini vurdu, 'tabancayı parkta buldum' dedi (2)

3 saat önce

SERBEST BIRAKILDISamsun'da evde incelediği tabancanın kazara ateş alması sonucu annesi A.A.'yı (41) boynundan yaralayan B.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazara annesini vurdu, 'tabancayı parkta buldum' dedi (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da evde incelediği tabancanın kazara ateş alması sonucu annesi A.A.'yı (41) boynundan yaralayan B.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:40 Kaynak: DHA
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