Kazara annesini vurdu, 'tabancayı parkta buldum' dedi (2)
3 saat önce
SERBEST BIRAKILDISamsun'da evde incelediği tabancanın kazara ateş alması sonucu annesi A.A.'yı (41) boynundan yaralayan B.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:40 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da evde incelediği tabancanın kazara ateş alması sonucu annesi A.A.'yı (41) boynundan yaralayan B.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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