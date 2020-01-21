Kazara ateş alan tüfekle arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Kazara ateş alan tüfekle arkadaşını öldürdü

20 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Ali G.'nin (15) oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Süleyman Buluş (13) hayatını kaybetti.

Kazara ateş alan tüfekle arkadaşını öldürdü, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Ali G.'nin (15) oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Süleyman Buluş (13) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Başdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre  merada hayvan otlatan Ali Gültekin'in, oynadığı av tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yanında olan arkadaşı Süleyman Buluş'a, isabet etti. Ağır yaralanan Buluş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Buluş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayın ardından mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken, Ali G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:54 Kaynak: DHA
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