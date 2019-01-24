Son Dakika Haberleri: Kazara Ateşlenen Tüfek Müşteriyi Yaraladı

Kazara Ateşlenen Tüfek Müşteriyi Yaraladı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilini tamir için tamirhaneye götüren müşteri, kalfanın bakımını yaptığı öne sürülen av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu yaralandı.

Kazara Ateşlenen Tüfek Müşteriyi Yaraladı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilini tamir için tamirhaneye götüren müşteri, kalfanın bakımını yaptığı öne sürülen av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, kalfa olarak çalışan Yaşar B. (32), ruhsatsız av tüfeğinin bakımını yaptığı sırada elindeki silah kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, otomobilini tamire getiren Süphan K.'ye (37) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipler yaralıyı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Süphan K., müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Yaşar B.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Yaşar, Şanlıurfa, Halfeti, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:09:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazara Ateşlenen Tüfek Müşteriyi Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]