Kazara eşini öldüren şahsa 3 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Kazara eşini öldüren şahsa 3 yıl hapis cezası verildi

06.05.2022 10:48
Kazara eşini öldüren şahsa 3 yıl hapis cezası verildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrol etmek istediği tüfekle eşini öldüren şahıs, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrol etmek istediği tüfekle eşini öldüren şahıs, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2021 yılı Temmuz ayında Taşköprü'nün Çevik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av merakı olan İ.D., ava gideceği sırada tüfeğini kontrol etmek istedi. Burada sırada kazara tüfeğin ateş alması neticesinde kurşunların isabet ettiği İ.D.'nin 38 yaşındaki eşi Hediye Duman hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde İ.D. hakkında 'taksirle öldürme' suçundan dava açıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Mütalaada sanık İ.D.'nin 'taksirle öldürme' suçundan yargılanması talep edildi.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı tutuksuz yargılanan sanık İ.D., "Cumhuriyet savcısı mütalaasına ve beyanname verilerine göre kasten işlenebilmesi için somut veriler yoktur. Olay yerinde ele geçirilen tüfekte şarjör bulunmamıştır. Kasten öldürme gibi bir kastım yoktu. Bilerek yapmadım. Ceza verilecek ise indirimli olarak verilmesini talep ediyorum. Ayrıca dinlenen tanıklar üzerine eşim ile aramda bir anlaşmazlık yoktur. Beraatımı istiyorum" dedi.

Sanık İ.D.'nin avukatı da, "Mütalaaya karşı diyeceğim yoktur. Bilinçli bir olay değildir. Ceza verilecek ise taksirle öldürme sebebiyet verilmesi talep ederiz. Ayrıca dinlenen tanıklar, sanıkları maktul arasında herhangi bir husumet ya da geçimsizlik olmadığını belirtiyor" şeklinde konuştu.

Maktul Hediye Duman'ın avukatı ise "Mütalaaya katılmıyoruz. Kasten öldürme suçundan ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, karar öncesinde sanık İ.D.'nin son sözünü sordu. İ.D., olayın kazara olduğunu ifade ederek, beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, taksirle öldürme suçundan İ.D.'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

Kazara eşini öldüren şahsa 3 yıl hapis cezası verildi
Kazara eşini öldüren şahsa 3 yıl hapis cezası verildi
Kazara eşini öldüren şahsa 3 yıl hapis cezası verildi

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Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet, Kastamonu, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazara eşini öldüren şahsa 3 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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