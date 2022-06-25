Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükpotuklu mevkiinde bulunan Naldöken Dağı'nda meydana gelen olayda, M.T. (49) isimli çoban, belinde bulunan tabancanın ateş alması sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dağlık alanda M.T.'ye ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde, çobanın hayatını kaybettiği belirlendi. M.T.'nin cansız bedeni, bölgeden indirilerek otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Pınarbaşı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazara kendini vuran çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

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