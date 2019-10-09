Kazara kendini vuran şahıs yaralandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğildiği esnada omzundaki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde balık avlamaya giden Abdurrahman O., omzunda bulunan av tüfeğiyle yere eğildiği esnada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Abdurrahman O'nun çeşitli yerlerine isabet etti. Yaşanılan olayda yaralanan Abdurrahman O., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Samsat Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN