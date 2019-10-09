Son Dakika Haberleri: Kazara kendini vuran şahıs yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Kazara kendini vuran şahıs yaralandı

Kazara kendini vuran şahıs yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğildiği esnada omzundaki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Kazara kendini vuran şahıs yaralandı, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğildiği esnada omzundaki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde balık avlamaya giden Abdurrahman O., omzunda bulunan av tüfeğiyle yere eğildiği esnada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Abdurrahman O'nun çeşitli yerlerine isabet etti. Yaşanılan olayda yaralanan Abdurrahman O., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Samsat Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Samsat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:52 Kaynak: İHA
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