Kazara kendini vuran zabıta memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazara kendini vuran zabıta memuru hayatını kaybetti

23.04.2022 20:57
Kazara kendini vuran zabıta memuru hayatını kaybetti

Samsun'da silahlı oynarken kazara kendini vuran zabıta memuru tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da silahlı oynarken kazara kendini vuran zabıta memuru tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Minibüsçüler Kooperatifi içinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy'de zabıta memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Serdar Özdemir (41), kurcaladığı tabanca kazara ateş aldı. Zabıta, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini kafasından vurdu. Ağır yaralanan Serdar Özdemir 112 ekipleri tarafından ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Serdar Özdemir ilk müdahalesini ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özdemir yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı Sinop'a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı

Serdar Özdemir, Samsun, Zabıta, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazara kendini vuran zabıta memuru hayatını kaybetti - Son Dakika


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