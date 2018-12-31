Son Dakika Haberleri: Kazara Tüfekle Vurulduğu İddia Edilen Genç Toprağa Verildi

Kazara Tüfekle Vurulduğu İddia Edilen Genç Toprağa Verildi

9 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde arkadaşının tüfekle kazara vurarak öldürdüğü ileri sürülen 16 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Kazara Tüfekle Vurulduğu İddia Edilen Genç Toprağa Verildi, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde arkadaşının tüfekle kazara vurarak öldürdüğü ileri sürülen 16 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.


Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'ta dün tüfekle oynadıkları sırada silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Emre Urhan'ın cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.


Urhan'ın cenazesi, Dodurgalar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Urhan'ın yakınları, okul arkadaşları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan arkadaşını kazara vurduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan A.A.A. (17) çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:55 Kaynak: AA

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