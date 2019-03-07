Son Dakika Haberleri: Kazara Vurulan Asker Şehit Oldu

Kazara Vurulan Asker Şehit Oldu

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu.

Kazara Vurulan Asker Şehit Oldu, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda arkadaşının silahından kazara çıkan kurşunla yaralanan asker şehit oldu. Iğdır'ın Aralık ilçesi Gökay Hudut Karakolunda görevli S.Ö., arkadaşının silahından kazara çıkan kurşun sonucu yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö. ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan asker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

Aralık, Iğdır, Güncel
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