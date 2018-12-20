Kazara Vurulan Genç Yaşam Savaşı Veriyor
6 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç yaşam savaşı veriyor.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç yaşam savaşı veriyor.
Edinilen bilgiye göre; Nif Mahallesi Atatürk Caddesi
'nde yaşayan Hilmi Işık
(20), arkadaşı F.G ile kuş avlamak için buluştu. İddiaya göre, iki arkadaş avlanmaya gitmeden önce F.G'nin evinin önündeki sandalyelere oturdu. Bu sırada F.G'nin sandalyeye dayadığı tüfek patladı ve Işık başından vuruldu.
Ağır yaralanan Işık, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işık burada yapılan müdahalelerin ardından daha teşekküllü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Işık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. F.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:31 Kaynak: İHA
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