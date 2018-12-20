Son Dakika Haberleri: Kazara Vurulan Genç Yaşam Savaşı Veriyor

Kazara Vurulan Genç Yaşam Savaşı Veriyor

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç yaşam savaşı veriyor.

Kazara Vurulan Genç Yaşam Savaşı Veriyor, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre; Nif Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan Hilmi Işık (20), arkadaşı F.G ile kuş avlamak için buluştu. İddiaya göre, iki arkadaş avlanmaya gitmeden önce F.G'nin evinin önündeki sandalyelere oturdu. Bu sırada F.G'nin sandalyeye dayadığı tüfek patladı ve Işık başından vuruldu.

Ağır yaralanan Işık, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işık burada yapılan müdahalelerin ardından daha teşekküllü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Işık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. F.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:31 Kaynak: İHA

Hilmi Işık, Atatürk Caddesi, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
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