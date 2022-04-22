Kazarken yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kazarken yakalandılar

22.04.2022 11:48
Kazarken yakalandılar

Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Derinkuyu ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kaçak kazı yaptıkları tespit edilen dört şahıs kaçak kazıda kullanılan, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet levye, 1 adet piknik tüpü1 adet plastik kova ve 1 adet testere ile birlikte suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında '2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika... Kaçak definecilere jandarmadan suçüstü baskın Son dakika... Kaçak definecilere jandarmadan suçüstü baskın Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu

Kaçak Kazı, Derinkuyu, Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazarken yakalandılar - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
11:24 Emekli bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu! 27-29 Nisan'da ödenecek
11:17 Esnaf tek tek kepenk kapatıyor! Kapanan şirket sayısı geçen yıla oranla yüzde 39,8 arttı
11:13 3 yıldır devam eden Gezi Parkı davasında kritik gün: Son savunmalar yapılacak
11:13 1 haftayı elektriksiz geçirecek olan Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta ilk gecesi nasıl geçti? Komşular da ışıklarını söndürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:54:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kazarken yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement