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Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil sürücüsü çarpıştığı motosikletliyi silahla vurup olay yerinden kaçtı.

Kazası sonrası motosikletliyi silahla vurup kaçtı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil sürücüsü çarpıştığı motosikletliyi silahla vurup olay yerinden kaçtı. Motosikletli hayatını kaybederken, sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Alınan bilgiye göre, Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde silahla yaralama olduğuna dair anonsun geçilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geçti. Deniz Şahbaz adlı kişinin 112 tarafından müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine intikal ettirildiği, olayın görgü tanıklarının ifadesine göre, 33 NM plakalı aracı ile 33 NTZ 97 plakalı motosikletin çarpıştığı, ardından aracın sürücüsünün motosikletin üzerindeki Deniz Şahbaz'a silahla vurup kaçtığı öne sürüldü.


Hastaneye kaldırılan Deniz Şahbaz'ın omuz bölgesinden tek giriş olmasından dolayı müdahaleye rağmen kurtarılamazken, yapılan araştırmada aracı kullanan şahsın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
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