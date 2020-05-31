"Kazasız Kul Olmaz" ekibinden sokak hayvanlarına mama desteği

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için 'Kazasız Kul Olmaz' sosyal farkındalık projesi ekibi şehrin çeşitli noktalarında mama bıraktı.

Korona virüs önlemlerinin ardından mama sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları unutulmadı. 'Kazasız Kul Olmaz' sosyal farkındalık projesi ekibi sokak hayvanlarını unutmadı. Sahil ve ormanlarda alınan kısıtlama kararları sonrası mama bulmakta güçlük çeken hayvanlar için harekete geçen sosyal farkındalık projesi üyeleri şehrin çeşitli noktalarına mama ve yiyecek bıraktı.