İletişim Başkanlığı'ndan "Kazasker Mustafa İzzet Efendi" anısına dijital sergi - Son Dakika

- İletişim Başkanlığı'ndan "Kazasker Mustafa İzzet Efendi" anısına dijital sergi

Eserler üç boyutlu hologram ile sanatseverlerle buluşacak

31 Aralık tarihine kadar açık olacak sergi hafta sonları kapalı olacak

İSTANBUL - İletişim Başkanlığı, dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan "Kazasker Mustafa İzzet Efendi" anısına hat eserleri dijital sergisi, açtı. Eserler, üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile sanatseverler ile buluşacak. 31 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu kapalı olacak.

İletişim Başkanlığı milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim araçlarını ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunmaya devam ediyor. Başkanlık, hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği yeni bir "360 Kültür Sanat" projesini daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, Ayasofya Camii'ndeki 7,5 metre çapındaki devasa levhalardan Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu kitabesine, Kahire Kavalalı Türbesi'ndeki İnsan Suresi'nden Washington Anıtı'ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar birçok mekanda izi bulunan ve eserleriyle hat sanatına özgün bir yorum getiren "Kazasker Mustafa İzzet Efendi" anısına hazırlanan hat eserleri dijital sergisi, bugün Marmara Üniversitesi Sultanahmet yerleşkesinde açıldı. 19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri ve hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile "360 Kültür Sanat Gösterimi" kapsamında sanatseverlerle buluşacak. 31 Aralık 2020 tarihine kadar 10: 00-16: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Kovid-19 tedbirleri tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyarete kapalı olacak. Sergiye girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak.