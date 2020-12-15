'Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi' açıldı - Son Dakika

'Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi' açıldı

15.12.2020 18:48
'Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi' açıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "360 kültür sanat gösterimi" kapsamında düzenlenen "Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 7,5 metre çapındaki hat levhalarından Washington Anıtı'ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar dünyanın dört bir...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "360 kültür sanat gösterimi" kapsamında düzenlenen "Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 7,5 metre çapındaki hat levhalarından Washington Anıtı'ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına hazırlandı.

İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde ziyarete açılan serginin detaylarını basın mensuplarına anlattı.

Onat, İletişim Başkanlığının, milli, tarihi ve kültürel birikimleri, zamanın teknolojik uygulamalarını da kullanarak oluşturulan sergiye yansıttığını söyledi.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserlerine dikkati çeken Onat, "Mustafa İzzet Efendi, hat yazımının yanında tarz-ı cedid olarak adlandırılan makamı bulan kişidir. Biz 60'a yakın eserinin sergilendiği, harita teknolojisinin ve hologram sistemlerinin uygulandığı dijital alanların maksimum düzeyde kullanıldığı bir sergiyi sanatseverlerimizle buluşturduk. Görsel zenginliğin yanında işitsel anlamda da Mustafa İzzet Efendi'nin naatı-ı şerifinden mısraları da dinleme imkanı elde etmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları kullanıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirten Onat, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın her tarafında Mustafa İzzet Efendi'nin hat eserlerini görmek mümkün. Hem Ayasofya hem İstanbul Üniversitesinin girişi Kazasker İzzet Efendi'ye aittir. Şu an bilgisayarlarda kullanılan fontlar da Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye aittir. Biz de kendi milli ve tarihi birikimlerimizden oluşan bu sanat icrasını bütün vatandaşlarımızla buluşturma ihtiyacı hissettik."

Sergide, 19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri ve hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazlarıyla yansıtılıyor.

"360 Kültür Sanat Gösterimi" kapsamında sanatseverlerle buluşturan sergi, 31 Aralık'a kadar 10.00-16.00'da ziyaret edilebilecek.

Hafta sonu ziyarete kapalı olacak sergiye girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi hakkında

Eserleri sınırları aşmış hat sanatının önemli temsilcilerinden olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1801'de Kastamonu Tosya'da doğdu. Osmanlı sanat dünyasının saygıdeğer isimlerinden olan Mustafa İzzet Efendi, hayatı boyunca 11 mushaf, 30'dan fazla enam, 250'den fazla hilye ile yüzlerce levha, kıta ve murakka yazdı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 1848'deki restorasyonu esnasında yazmış olduğu takım levhalar ve kubbedeki Nur Suresi istifi en önemli eserleri arasındadır. Washington Anıtı'nda bulunan kitabesi ile de sınırları aşmış bir hattat olan Mustafa İzzet Efendi'nin nesih harfleri, Osmanlı matbaacılığında 1928 harf inkılabına kadar kullanıldı. 15 Kasım 1876'da vefat eden Mustafa İzzet Efendi, Tophane'deki Kadirihane Tekkesi'nin haziresine defnedildi.

'Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi' açıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Mustafa İzzet, Washington, Osmanlı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi' açıldı - Son Dakika Magazin


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