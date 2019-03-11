Son Dakika Haberleri: Kazaya Bakarken Kaza Yaptılar

Kazaya Bakarken Kaza Yaptılar

27 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazaya bakan karşı şeritteki sürücülerin kaza yapması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazaya bakan karşı şeritteki sürücülerin kaza yapması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Mustafa Ş. yönetimindeki 78 AF 138 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Abdullah Ç. idaresindeki 78 AC 057 plakalı otomobille Kireç Kuyusu mevkisinde çarpıştı. Otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Bu sırada karşı şeritte Karabük'ten Safranbolu istikametine giden sürücüler, kazaya bakarken kaza yaptı.

Aynı yerde Burhan A'nın kullandığı 10 D 6424 plakalı otomobil, önünde seyreden M.D. yönetimindeki 78 AAF 688 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Yonca A. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:44 Kaynak: AA

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