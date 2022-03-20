Kazaya davetiye çıkaran bulvar - Son Dakika
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Kazaya davetiye çıkaran bulvar

20.03.2022 00:58
Kazaya davetiye çıkaran bulvar

Adana'da bir bulvarın aynı noktasında farklı zamanlarda yaşanan kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da bir bulvarın aynı noktasında farklı zamanlarda yaşanan kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazalar, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ali Bozdoğanoğlu Bulvarında meydana geldi. Bulvarda farklı zamanlarda birçok kaza meydana geldi. Kaza yapan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bu anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir kazada kontrolden çıkan otomobilin durağa çarparak zarar verdiği görüldü. - ADANA

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Seyhan, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazaya davetiye çıkaran bulvar - Son Dakika


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