Son Dakika Haberleri: Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti
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Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

46 dakika önce

Kazaya davetiye çıkardılar.

Kazaya davetiye çıkardılar... Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

İSTANBUL - E-5 Karayolu Yenibosna mevkisi yan yolda, motosiklet sürücüsü ayağını tamponuna uzatarak otomobili itti. Hem kendi hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan genç kameralara yansıdı.

E-5 Karayolu Yenibosna mevkisi yan yol Edirne istikametinde seyreden sürücüler bir motosikletlinin otomobilin tamponuna ayağını uzattığını gördü. Motosikletli genç, arkasındaki genç kız rağmen dakikalarca bu şekilde seyretti. Otomobili dakikalarca bu şekilde iten genç sürücü, görüntülendiklerini farkına varınca bir süre sonra ayağını indirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Motosiklet, Yenibosna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
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