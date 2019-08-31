Son Dakika Haberleri: Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

4 saat önce

Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı: 3 yaralı Adana'da Cankur ekibini taşıyan minibüs önce hafif ticari araca ardından Büyükşehir Belediyesine ait kamyonete çarparak yan yattı Kazayı bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı Belediye personeli Sibel Yücel, "Minibüs takla...

Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı: 3 yaralı

Adana'da Cankur ekibini taşıyan minibüs önce hafif ticari araca ardından Büyükşehir Belediyesine ait kamyonete çarparak yan yattı

Kazayı bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı

Belediye personeli Sibel Yücel, "Minibüs takla atarak gitti. Çok korktuk" diyerek gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Adana'da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden CANKUR ekibi kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde Dadaloğlu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ihbar üzerine 01 ETS 91 plakalı CANKUR minibüsü trafik kazasına müdahale etmek üzere yola çıktı. CANKUR ekibinin içinde bulunduğu minibüs hareket halindeki 06 DT 7425 plakalı hafif ticari araca ardından park halindeki 07 AAD 441 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na ait kamyonete çarparak yan yattı. Kazada CANKUR ekibinden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza anını anlatan hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Tülek, "Ben yeşilde geçtim. CANKUR kırmızıda geçti ve hızlıydı" dedi.

Belediye personeli Sibel Yücel ise "Minibüs takla atarak gitti. Çok korktuk" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan bazı vatandaşlar kazayı sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Birce Akalay, evini ilaçlattığı sırada ölen iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşıp özür diledi
Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal görüntüsüyle şaşırttı Şov yıldızı Kim Kardashian'ın mayolu fotoğraflarına beğeni yağdı Emre Mor gördüğü kırmızı kart için özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:29:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]