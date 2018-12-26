Son Dakika Haberleri: Kazaya Giden İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Kazaya Giden İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı

44 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Kazaya Giden İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, göreve giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana gelen trafik kazası ihbarına giden Murat Ç. idaresindeki itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Murat Ç. ile araçta bulunan itfaiye erleri Aydoğan S. ve Alper M. yaralandı.

İtfaiye erleri, kaza mahalline gelen mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:08 Kaynak: AA

Zonguldak, Çaycuma, İtfaiye, Güncel
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