KAZAYA KARIŞAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

Burdur'da 6 kişinin yaralandığı kazada 3 yabancı uyruklunun bulunduğu araçta uyuşturucu hap ve üzerinde geçersiz yazılı 30 bin dolar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 yabancı, savcılıktaki işlemlerinin ardından bırakıldı.

Önceki gün akşam, Burdur'dan Isparta yönüne giden Ürdün uyruklu Faris M.A. Hasan (24), kullandığı 07 EIL 58 plakalı otomobili Askeriye köyü yakınlarında durdurdu. İddiaya göre Faris M.A. Hasan ile aynı araçta birlikte seyahat ettiği Arada Hisham Mohammad Matar (31) ve Rima Abugazi (43) arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları sakinleştirerek, araçlarına yeniden bindirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tuttuğu sırada ise Necati E.'nin (25) kullandığı 09 SA 112 plakalı otomobil park halinde duran Ürdünlü 3 kişinin bulundugğu otomobile çarptı. Her iki araçta da büyük hasara neden olan kazayı jandarma ekipleri şans eseri yara almadan atlattı. Kazada Faris M.A. Hasan, Arada Hisham Mohammad Matar ve Rima Abugazi ile diğer araçta bulunan Necati E., Serpil K. (31) ve Barış K. (34) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu 3 kişinin otomobilinin otoparka çekilmesi için çekici istedi. Kazaya karışan otomobil çekiciye yüklenirken jandarma ekipleri otomobilde uyuşturucu aparatını fark etti. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler içeride 74 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu içme aparatı ile üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 30 bin ABD Doları ele geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Faris M.A. Hasan, Arada Hisam Mohammed Matar ile Rima Abu Ghazi jandarma tarafından gözaltına alındı. Haklarında, 'uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, kabul etmek ve satın almak' suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.