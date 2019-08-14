Son Dakika Haberleri: Kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi
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Kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi

27 dakika önce

Zeytinburnu açıklarında çarpışan gemilerden kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken, kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletiliyor.

Zeytinburnu açıklarında çarpışan gemilerden kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken, kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletiliyor. Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde Liberya bandıralı 'Doric Warrior' adlı kuru yük gemisi ile Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker bilinmeyen çarpışmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürürken, kuru yük tankerinin olay yerinden kaldırıldığı görüldü. Kuru yük gemisi 'Doric Warrior' ise, Kıyı Emniyeti ekiplerinin gözetiminde kazanın olduğu yerde bekletiliyor. Bekletilen kuru yük gemisi havadan görüntülendi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:30 Kaynak: İHA
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