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Kazaya karışan LPG'li araç korkuttu

1 saat önce

Kazaya karışan LPG'li araç korkuttuİSTANBUL - İstanbul, Ümraniye ilçesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında park halindeki araca arkadan hızla çarpan otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan LPG'li araç korkuttu

İSTANBUL - İstanbul, Ümraniye ilçesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında park halindeki araca arkadan hızla çarpan otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye götürüldü.

İtfaiye LPG'li aracın gazını kesti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kısmı yer alan Alemdağ Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında park halinde bulunan 34 SJ 753 plakalı araca, 1979 doğumlu İlhami A. yönetimindeki 34 FB 8166 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle açılan hava yastıkları gözden kaçmazken park halindeki aracın olduğu yerde dönmesi kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan 40 yaşındaki sürücü İlhami Y. kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından tedbir amacıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken park halindeki otomobilin LPG'li olması itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Araç içerisindeki gaz akışını kesen ekipler olası bir faciayı önledi.

İstanbul, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:31 Kaynak: İHA
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