Son Dakika Haberleri: Kazaya karışan motosiklet sürücüsü dövüldü
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Kazaya karışan motosiklet sürücüsü dövüldü

1 saat önce

BURSA'da önünde seyreden hafif ticari araç ani manevra yapınca kontrolden çıkan motosiklet devrildi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü dövüldü, System.String[]
BURSA'da önünde seyreden hafif ticari araç ani manevra yapınca kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Arkasındaki eşiyle birlikte kazadan yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü, çıkan tartışmada ticari aracın sürücüsü ve 3 yakını tarafından darbedildi. O anlar cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde İbrahim T. (46) yönetimindeki 16 TK 867 plakalı motosiklet, önünde seyrederken bir anda manevra yapan İlhan Ç. (36) yönetimindeki 28 NC 388 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki eşinin yara almadan kurtulduğu kazada, taraflar arasında tartışma çıktı. Ticari aracın sürücüsü İlhan Ç. ve yanındaki 3 yakını, İbrahim T.'ye sopa ve kemerle saldırdı. Eşi İbrahim T.'nin gözü önünde dövüldüğünü gören Sabiha T., çığlık atıp yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Kanlar içinde kalan İbrahim T., çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. İlhan Ç. ve 3 yakını, polis tarafından gözaltına alınırken, olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Esentepe Mahallesi, Motosiklet, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:20 Kaynak: DHA
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