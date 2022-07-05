Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: "Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük" - Son Dakika
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Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: "Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük"

05.07.2022 15:55

Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: "Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük" Alkollü motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün motosikletiyle park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü...

Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: "Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük"

Alkollü motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün motosikletiyle park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Kaza sonrası yaralanan kadın, "Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük" dedi.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5044 sokakta Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Emre Özmutlu'nun kullandığı 07 FUK 69 plakalı motosikletin, yol kenarında park halindeki 07 LME 62 plakalı otomobile arka sol tampondan çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne yapılan müdahale sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan kadının "Çok temiz düştük ya, vallahi iyi düştük" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme yaptığı sırada motosiklette yolcu olarak bulunan E.İ.Ö. isimli kadının da rahatsızlandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Diğer taraftan hastanede yapılan kontrolde 0,86 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne bin 823 TL para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 aylığına geçici olarak el konuldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazaya karışan motosikletteki yolcu kadın: 'Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük' - Son Dakika

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